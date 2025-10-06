YGMコラボ最新情報♡GRAND GREEN OSAKAで体感するカルチャーの今

ファッション、音楽、アート、フード…多彩なカルチャーが融合する人気イベント「YES GOOD MARKET（YGM）」が、今年も大阪に登場します。会場は、話題の新スポット「GRAND GREEN OSAKA うめきた公園」。洗練されたストリートカルチャーを背景に、S.F.Cをはじめとするブランドとのコラボアイテムも続々登場♡カルチャー好き女子の心をくすぐる2日間が、いよいよ開幕します。

YGM×コラボで彩るカルチャーの祭典

「YES GOOD MARKET（YGM）」は、ファッションや音楽、フードを通してカルチャーを発信するマーケット型イベント。

今年は大阪・梅田エリアの「GRAND GREEN OSAKA うめきた公園」にて、10月11日(土)・12日(日)の2日間開催されます（入場無料）。

主催はYGM、後援はアーバンリサーチ。SEE SEEディレクター・湯本弘通氏がプロデュースし、アーティストやブランドとの特別コラボレーションが展開されます。

注目のコラボレーションは「S.F.C」

今回注目を集めているのは、湯本氏自身が手がけるブランド「S.F.C」とのコラボレーション。

“Stripes For Creative（不規則なバランス）”をコンセプトに、独自のベーシックアイテムを提案するS.F.CがYGM限定アイテムを制作します。

モデルには田中シェンさんを起用し、ビジュアルも公開。詳細は公式サイトやSNSで近日発表予定とのことです。YGMならではの感度高いデザインとストリート感が融合した特別な一品に注目です。

YES GOOD MARKET 2025 開催概要

音楽やファッションだけでなく、フードトラックやワークショップなど多彩なブースが登場予定。秋の大阪を彩るカルチャーイベントとして見逃せません♪

開催日：2025年10月11日(土)・12日(日)

会場：GRAND GREEN OSAKA うめきた公園

入場料：無料

YGMコラボで見つける“わたしの好き”

ファッションを楽しみ、音楽に身をゆだね、カルチャーを感じる。そんな豊かな時間を届けてくれる「YES GOOD MARKET」。YGM×コラボの世界に触れれば、自分らしい“好き”がきっと見つかるはず♡

この秋は、うめきた公園で新しいカルチャーに出会う特別な週末を過ごしてみてはいかがでしょうか？