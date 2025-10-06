特産品が楽しめると思う「宮城県の道の駅」ランキング！ 2位「上品の郷」、堂々の1位は？【2025調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「特産品が楽しめると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「特産品が楽しめると思う宮城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「サバだしラーメンなどのご当地グルメがあるから」（50代男性／広島県）、「笹かまぼこや石巻焼きそばを楽しむことができるから」（40代女性／神奈川県）、「地元の美味しい物が盛りだくさんです」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「地元産の採れたて野菜が豊富に並ぶ産直が売りの道の駅、名物化している伊達ちゃんベーカリーのパンも良く、これを目当てにして行くのもあり」（40代男性／岩手県）、「新鮮な野菜、焼きたてのパン、スイーツなど、充実した特産品が揃っていると思うため」（30代男性／大阪府）、「地元食材使用のジェラートがすごくおいしかったです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：上品の郷（石巻市小船越）／21票石巻市にある「上品の郷」は、地元の農産物や加工食品が豊富にそろう人気の道の駅。宮城県で唯一日帰り温泉施設「ふたごの湯」も併設されており、買い物とリラクゼーションの両方を楽しめます。蒸したての「上品の郷まんじゅう」はロングセラーとなっており、そのほかサバだしラーメンや浜の海鮮おにぎりも。観光や長距離ドライブの休憩にもぴったりです。
1位：あ・ら・伊達な（大崎市岩出山池月）／50票宮城県大崎市にある「あ・ら・伊達な」は、地元の農産物からスイーツ、お土産品まで充実した商品ラインアップを誇る道の駅。岩出山みそを使用したみそカツや採れたての野菜など、おいしさ満点の特産品を楽しめます。東北有数の温泉地・鳴子温泉郷へのアクセスもよく、年間300万人以上が来館する宮城県の定番スポットです。
