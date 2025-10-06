株式会社ディー・エヌ・エーの子会社である株式会社IRIAMが運営する、Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』は、2025年10月4日に7周年を迎え、これを記念したYouTube番組「カラフルノート」を公開した。本番組では、周年企画の目玉となるリアルイベント「ミライトパーティ」を2026年2月8日に開催することを発表したほか、各種周年企画を紹介している。

参考：【写真】ユーザーとともに創り上げるリアルイベント「ミライトパーティ」

・ユーザーとともに創り上げるリアルイベント「ミライトパーティ」の開催決定！

2025年10月4日に周年記念として公開したYouTube番組「カラフルノート」で、リアルイベント「ミライトパーティ」を2026年2月8日に品川インターシティホールにて開催することを発表した。本イベントは、『IRIAM』としては2回目の実施で、IRIAMライバーが出演する「ステージコンテンツ」と、『IRIAM』ならではの空間を楽しめる「展示コーナー」の2部構成で開催予定だ。本イベントの「ステージコンテンツ」に出演するコミュニティの募集は2025年10月13日まで行われている。また、周年の一環として『IRIAM』の公式グッズの販売を行うことも発表し、詳細は今後公開予定。なお本番組では、前回のイベント出演ライバーの皆様からのメッセージや、イベントの様子なども公開しており、YouTubeのIRIAM公式チャンネルからアーカイブを視聴することが可能だ。

・周年に合わせたキャンペーンも多数実施中！ユーザーの『IRIAM』での軌跡が見られる特別サイトも公開！

IRIAM7周年を記念したアニバーサリープロジェクト「ミライト」は、「Colorful Notes」を今年のテーマとし、リアルイベントの他にも様々なキャンペーンを実施中だ。Xにて実施しているイラスト投稿キャンペーン「ミリアとカラフルな世界」では、9月に新衣装も公開した公式キャラクター「ミリア」のイラスト・塗り絵作品を募集している。

本キャンペーンでは、ハッシュタグ「#ミリアとカラフルな世界」をつけてイラストを応募すると「新衣装ミリア・ミニアクリルアート」が抽選で100名様に当たるほか、投稿された作品の一部は、アプリ内バナーや、都内の駅内広告やリアルイベント会場など、様々な場所で掲載予定だ。また、ユーザーが『IRIAM』での様々な思い出を振り返ることができる特設サイトも2025年10月4日に公開した。ライバー向けの特設サイト「みんなのIRIAMノート」では、自身の配信をデータで振り返ることができるほか、リスナー向けの特設サイト「IRIAMリス活のきろく」では視聴記録から、自分がこの1年間どのようにIRIAMを楽しんでいたかがデータで表示される。なお、各企画の詳細はミライト公式サイトで確認できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）