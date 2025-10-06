台風22号情報（ハーロン）関東地方に接近、非常に強い台風になり最大瞬間風速65メートルに 気象庁発表データで今後の進路と勢力を詳しく 全国主要都市の週間天気は
台風第22号(ハーロン)
2025年10月06日15時50分発表
06日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 父島の南西約190km
中心位置 北緯25度55分 (25.9度)
東経140度50分 (140.8度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)
07日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯27度00分 (27.0度)
東経137度25分 (137.4度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)
08日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯30度00分 (30.0度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
■非常に強い台風に発達
09日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 伊豆諸島近海
予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)
東経139度50分 (139.8度)
進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
10日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯33度25分 (33.4度)
東経148度25分 (148.4度)
進行方向、速さ 東 35 km/h (18 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 540 km (290 NM)
11日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯34度10分 (34.2度)
東経161度35分 (161.6度)
進行方向、速さ 東 50 km/h (27 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 700 km (370 NM)
■全国主要都市の週間天気予報