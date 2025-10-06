¡Ö·ê¤À¤é¤±¡×¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Ëç±¸¶ÉÂ...àÉÔ¶þá¿Íµ¤½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼ÄÌ±¡¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¨¡¼¥ë¡Ö¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×½êÂ°¤Î¸þ¸åÅí¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÄÌ±¡¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÏ¢Â³ÉÂ±¡Day¤Ç¤·¤¿¡£ ·ê¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡£ ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£ ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢ÉÂ±¡¤ÇÃí¼Í¤òÂÇ¤¿¤ì¤ëÍÍ»Ò¡¢¤Þ¤¿ÏÓ¤Ê¤É¤ËÅ½¤é¤ì¤¿ÊÝ¸î¥Ñ¥Ã¥É¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸þ¸å¤Ï2015Ç¯¤Ë¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¡Ö¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¡×¤ÎÂåÉ½Åª¼À´µ¡Ö¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¡×¤òÈ¯¾É¡£19Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤Ë´²²ò¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î°ì¼ï¡Öç±¸¶ÉÂ¡×¤Î¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤Î·ã¤·¤¤Æ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥³¥â¥â¤µ¤ó¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÅØÎÏ¤Ï¤¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç ¤½¤ì¤Þ¤Ç ⋯¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¿´¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤·¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£