¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Çà´ã¶Àá¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤¬¶¯Îõ¤ÊÌÜÎÏ¤ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡¢´ã¶À¤ò³°¤·¤ÆÃ¶ÆáÍÍ¤ËµÍ¤á´ó¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ°¦(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç±é¤¸¤ë·øÊª¥¥ã¥é¡¦¤ª¤Æ¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¡¢´ã¶À¤ò³°¤·¤ÆÉ×¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ËµÍ¤á´ó¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ã¶À¤Ê¤·¤Ï¡¢½Ë¸À¤È¡¢·Ý¼Ô¤Î¤ª¤¨¤ó¤µ¤ó°ÊÍè¡¡¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤óáã¤ì¤ë¤Û¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯Îõ¤ÊÌÜÎÏ¤ÇÉ×¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¾¤Î½÷Í¥¤Ë¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¡×¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á¤Ç¤¹¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ã¶À¤ò³°¤·¤¿¾ìÌÌáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¤ÎÌ¾½÷Ë¼¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¹¹¤ËÁý¤¹¡×¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¤¶¯¤¤ÌÜÎÏ¤ÏÂ¾¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÖÄÕ¤µ¤ó¤Îà¤Ê¤ó¤Ç¥á¥¬¥Í³°¤¹¤ó¤À¤èá¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥¦¥±¤¿!¡×¤ÈÇ®¤¤À¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£