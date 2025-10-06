きょう午前、山形県米沢市の中心部に親子とみられるクマが出没しました。

【画像】クマ出没現場

このうち親グマは捕獲されましたが子グマは現在も空き家の敷地内にいるとみられ、現場では警戒が続いています。

藤井響樹アナウンサー「あちらの藪の中にクマ２頭がいる。現在薮の周りの住宅を囲うように警察が監視をしているが、薮と住宅の間に隔てるものが何も無いため予断を許さない状況」

こちらはクマをドローンで、上空からとらえた映像です。枝に囲まれ、あたりを見回しているようにも見えます。

消防署員「赤外線のカメラで見るとわかるが木の中の枝で寝ている」「枝に乗っかっているんです」

クマが見つかったのはきょう午前８時ごろでした。

クマは体長５０センチほどで、米沢市丸の内一丁目で上杉神社近くの路上を移動していたということです。

その後、午前１１時ごろに消防がドローンで確認したところ、空き家の敷地内にある藪に親子とみられるクマ２頭がいるのが確認されました。

午後２時ごろには２頭のうち１頭が木の上で動いているのが確認されたということです。

これを受け付近では午前中から一帯に交通規制がかけられたほか、市や警察が近隣住民に注意を呼び掛けました。

近所の人「普通の生活をするのに恐怖を感じます」

■緊急銃猟の許可が出される

先月から、市長村長の判断で市街地に出没したクマに対し猟銃を使って対応する

「緊急銃猟」の制度が始まっています。

現場には、午後４時すぎに近藤市長が訪れ状況を確認し、午後４時４０分ごろ、緊急銃猟の許可が出されました。しかし、その後２頭のうち１頭がワナに入ったことが確認されたということです。

捕獲されたのは親グマとみられる個体で体長は１メートル５０センチほどだったということです。

しかし現在も子クマとみられる個体は捕獲されていません。

■天童市でもクマ目撃

また、きょうは天童市でもクマの目撃がありました。

午前７時２５分ごろ、天童市柏木町一丁目の天童市立第四中学校近くでクマが目撃されました。

クマがいたのは中学校の西側にある住宅街の道路で、北から南に移動していたということです。中学校の生徒を車で送迎していた保護者がクマを発見しました。

現在、クマの姿は確認できていないということで、警察と市が付近をパトロールしています。