¡¡¡Ö¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼ÂÀï¤òÀÑ¤á¤¿¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£8·î5Æü¤«¤é¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°éÀ®¤ÎÂçÃÝÉ÷²íÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤«¤é2021Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç5°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢22Ç¯4·î¤Ë±¦Éªð×ÂÓ¤ÎºÆ·ú¼ê½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2·³¤Ç10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6¡¦56¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢2¡¢3·³¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤â0¾¡4ÇÔ¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î24Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÀ©µå¤¬°ÂÄê¤·¤Æ6²ó8°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇÂ¿¤Î114µå¤òÅê¤²¡¢½é¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁ°¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤ëÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ç¡¢ÂÎ¤Î³«¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¡¡µ»½ÑÅª¤Ê¿ÊÊâ¤Ë²Ã¤¨¡¢2·³»²Æþ2Ç¯ÌÜ¤ÎµåÃÄ¤Ç¤Ï´Ä¶¤ä¿©»öÌÌ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁÝ½ü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÀ°È÷¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¦¡£°ÜÆ°¤Ï´ðËÜ¥Ð¥¹¡£¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤ÇÄ«¤Î¿©»ö¤Ï½ÉÇñÀè¡£Ìë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Î³°¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´Ä¶¤¬·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡9·î30Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ÂçÃÝ¤ÏÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î´Ä¶¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤ä¤ë¡×¡£2¥«·î¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÍèµ¨¤ËÀ¸¤«¤¹¡£¡ÊßÀ¸ýÌ¯²Ú¡Ë