「ファンのために優勝する」来季続投表明の新庄監督が意気込み語る 選手たちの受け止めは？
北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督が来シーズンも続投することが発表されました。
報道陣の取材に監督は「僕がやる限りファンのために優勝する」と話しました。
球団は１０月５日、新庄監督と契約を更新し、来シーズンも指揮を執ると発表しました。
新庄監督は２０２２年に監督に就任。
今シーズンは２０１６年以来となる８０勝に到達しています。
新庄監督の続投に道民はー
（札幌市民）「いろいろ考えている人だから選手もすごくよくなってきているし、来年は優勝してもらえるんじゃないかな」
（函館市民）「新庄さんがなったことで野球を見たいとそういう気持ちが増えてくるのはすごい。見ていても楽しいのは新庄さんの力かな」
そして共に戦ってきた選手たちはー
（記者）「新庄監督の５年目の続投が決まりましたが、率直にいかがですか？」
（清宮選手）「はやく優勝しろよと思っていると思うので、ボスが見限らないうちに優勝したいです」
（郡司選手）「無理やりサードで使ってもらったり打てなくても使ってもらったりという感謝はあるので、ボスを優勝監督にしたいという思いは僕自身強く思っています」
ＢＩＧＢＯＳＳと共に目指す２０２６年のリーグ優勝。
ファイターズは１１日からクライマックスシリーズファーストステージに臨みます。