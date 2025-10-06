ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢Ë´¤ÁÄÉã¤¬¤¤¤¿1972Ç¯¤Î²ÆìÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë´¶³´¡¡Ìòºî¤ê¤Ï¡Ö¤³¤Î´é¤Ê¤Î¤Ç8³ä»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢Ê¿»³½¨¹¬´ÆÆÄ¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WOWOW¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW 1972 ½í¤Îê¥²Ð¡Ù¡Ê19Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË ¸å10:00¡¢Á´5ÏÃ¡¡¢¨Âè1ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£ÀÄÌÚ¤¬ËÜºî¤ÎÌòºî¤ê¤È¡¢ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¤Õ¤ë¹â¶¶°ìÀ¸¡õÀÄÌÚ¿ò¹â¤é
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¹â¶¶¤ÈÊ¿»³´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥µ¥¤¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î´é¤Ê¤Î¤Ç¡¢8³ä¤¯¤é¤¤¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤Î²Æì¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÌäÂê¤ä»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯Ä´¤Ù¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Æì¤Ë¤Ï¡Ö10Âå¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§Ã£¤â¤¤¤ë¡£ÄË²÷¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Í§Ã£¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÀÄÌÚ¡£ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Åö»þ²Æì¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö±ï¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ø¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¡ÖÂè23²óÂçé®½ÕÉ§¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖÂè164²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿ºä¾åÀô»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÉñÂæ¤Ï1972Ç¯¡¢ËÜÅÚÉüµ¢¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿²Æì¡£ÊÆÀêÎÎ²¼¤Î¥É¥ë¤«¤é±ß¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¸½¶â¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¼ÖÎ¾¤¬½±·â¤µ¤ì¡¢100Ëü¥É¥ë¤¬¶¯Ã¥¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢±ß¥É¥ë¸ò´¹¤ÏÎ°µåÀ¯ÉÜ¤Î½ÅÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ì¤Ð½ÅÂç¤Ê³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Î°µå·Ù»¡¤Ï»öÂÖ¤ò¶ËÈëÎ¢¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÆÃÊÌÂÐºö¼¼¡×¤òÊÔÀ®¤·¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç»Ä¤ê18Æü¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤ÎÃæ¡¢»ö·ï²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂÐºö¼¼¤ÎÈÉÄ¹¡¦¿¿±ÉÅÄÂÀ°ì¤ò±é¤¸¤ë¡£ÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¤ÇÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤ËÎ°µå·Ù»¡¤ËÆþ½ð¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ½ð°÷¤«¤é¡Ö¤Ê¤¤¤Á¤ã¡¼¡ÊËÜÅÚ¤Î¿Í´Ö¡Ë¡×¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë³ëÆ£¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¡£¹â¶¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂÐºö¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿±ÉÅÄ¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÊú¤¯ÁÜºº°ì²ÝÈÉÄ¹¡¦Í¿ÆáÇÆÀ¶ÆÁÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÂè1ÏÃ¤Ï¡¢WOWOW¤Ç¤ÎÌµÎÁÊüÁ÷¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖWOWOW¡×YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¤Õ¤ë¹â¶¶°ìÀ¸¡õÀÄÌÚ¿ò¹â¤é
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¹â¶¶¤ÈÊ¿»³´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥µ¥¤¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î´é¤Ê¤Î¤Ç¡¢8³ä¤¯¤é¤¤¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤Î²Æì¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÌäÂê¤ä»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯Ä´¤Ù¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ø¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¡ÖÂè23²óÂçé®½ÕÉ§¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖÂè164²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿ºä¾åÀô»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÉñÂæ¤Ï1972Ç¯¡¢ËÜÅÚÉüµ¢¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿²Æì¡£ÊÆÀêÎÎ²¼¤Î¥É¥ë¤«¤é±ß¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¸½¶â¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¼ÖÎ¾¤¬½±·â¤µ¤ì¡¢100Ëü¥É¥ë¤¬¶¯Ã¥¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢±ß¥É¥ë¸ò´¹¤ÏÎ°µåÀ¯ÉÜ¤Î½ÅÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ì¤Ð½ÅÂç¤Ê³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Î°µå·Ù»¡¤Ï»öÂÖ¤ò¶ËÈëÎ¢¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÆÃÊÌÂÐºö¼¼¡×¤òÊÔÀ®¤·¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç»Ä¤ê18Æü¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤ÎÃæ¡¢»ö·ï²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂÐºö¼¼¤ÎÈÉÄ¹¡¦¿¿±ÉÅÄÂÀ°ì¤ò±é¤¸¤ë¡£ÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¤ÇÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤ËÎ°µå·Ù»¡¤ËÆþ½ð¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ½ð°÷¤«¤é¡Ö¤Ê¤¤¤Á¤ã¡¼¡ÊËÜÅÚ¤Î¿Í´Ö¡Ë¡×¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë³ëÆ£¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¡£¹â¶¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂÐºö¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿±ÉÅÄ¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÊú¤¯ÁÜºº°ì²ÝÈÉÄ¹¡¦Í¿ÆáÇÆÀ¶ÆÁÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÂè1ÏÃ¤Ï¡¢WOWOW¤Ç¤ÎÌµÎÁÊüÁ÷¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖWOWOW¡×YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£