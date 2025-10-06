楽天は６日、スペンサー・ハワード投手、オスカー・ゴンザレス外野手が帰国したことを発表した。

ハワードは開幕直前に離脱するなど度重なるケガに苦しめられたが、９試合に先発して５勝１敗。防御率２・２２と安定した成績を残したが、不在の時期が長かった。

球団を通して、「こうした機会を与えてくださったチームに心から感謝しています。うまくいかないこともありましたが、イーグルスの選手やチームのことを知ることができ、とてもいい経験になりました。また、野球だけでなく、日本の美しい文化に触れることができたことも、人生において大きな財産となりました。今シーズン、応援とサポートをいただき、本当にありがとうございました」とコメントした。

またシーズン途中に加入したゴンザレスは５３試合に出場し、打率・２２９。４本塁打、１９打点だった。

ゴンザレスは「シーズン途中からの加入になりましたが、ファンの皆さんにはたくさん応援していただき感謝しています。もっとチームに貢献できるよう、しっかり準備をして、来シーズンのためにさらに強くなって帰ってきます」とコメント。ゴンザレスは来季までの複数年契約を結んでいる。