飲料大手アサヒグループで起きた大規模システム障害から1週間が経ちました。アサヒは生産を再開していますが、影響はビール業界全体に広がりを見せています。

「こちらが食堂になります」

創業109年の老舗酒店で当初から続けているのが、「まかない」。ボリューム満点の食事を目当てに、昼時はビール会社の営業担当が集まるといいますが…

佐々木酒店 檜山幸司さん

「（Q.いまビールの担当者は？）いまは来ません。それどころじゃないと思います」

酒店にビール担当者が来ないワケはアサヒグループのシステム障害です。

障害で操業停止をしていたビール工場での生産を2日から再開。出荷を始めたということですが、発生から1週間が経ったきょうも復旧のめどは立っていません。

先ほどの酒店の倉庫では…

佐々木酒店 佐々木実 社長

「これが今話題のアサヒビール。（Q.普段は？）天井一杯くらいまで」

在庫量は普段の2割と激減。使用後に洗浄してリユースするビールの瓶や樽を戻すことも出来ないと言います。

さらに、きょう、他のビールメーカーでも動きが。

佐々木酒店 佐々木実 社長

「きょうから（他社が）出荷調整に入る。お客さんから注文が来たものが、その通り届けられない」

アサヒビールからの切り替えによって、これまでにない受注を受けているほかの3社。もともとの顧客を優先するため、酒店に卸す一部商品の量を制限する出荷調整を行います。

今後、飲食店の注文通りにビールが配送されず、店頭で品薄になる可能性があります。

佐々木酒店 佐々木実 社長

「次のステージに来たという感じ。連休明けの1週間が心配。どうなってくるのか、正直言ってわからない」

アサヒグループは、ランサムウェアの攻撃を受けたと明らかにしていますが、復旧までどれほどかかるのか。

ネットワークセキュリティに詳しい専門家は…

立命館大学 上原哲太郎 教授

「システムをかなり作り込んでいると推察されるので、大規模な被害を受けていた場合、立て直しは大変。元通りにするのを一旦は諦めて、手元に残っているデータとシステムでどうやって事業そのものを立て直すか、元通りになるには何か月かかかる」

企業を狙い撃ちしたサイバー攻撃は、ビール業界全体の出荷調整にまで発展していますが、さらに影響は長期化しそうです。