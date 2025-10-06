フジテレビ系「バカリゲム」が５日に放送された。

ゲーム好きのバカリズムがゲストを招き、最新ゲームをプレイしながらトークを繰り広げるバラエティー。この日はゲストに陣内智則を迎えた。

ピン芸人として活躍する２人は、お互いへのリスペクトを告白。バカリズムが「ネタをずっと作り続けてるじゃないですか」と陣内をたたえると、陣内は「いや、だってネタも。あなたの（ライブ等を）見に行くじゃないですか。よく誘っていただいて。ホンマに途中で帰ったろうかなとか思うもん。いや、おもろいから。忙しいのに、これがまだ書けるんや？とか…。ホンマに思うねん」と話した。

バカリズムは「僕、どっかに仮想後輩がいるんですよ。自分をバカにする。例えば、サボってるときに『あーもうネタ作ってないんだ？』って、どっかに設定している仮想後輩にそう思われるのが嫌だとか…。『ネタが古いね？バカリズムさん』っていう。勝手に自分が作り上げた、たぶん、それは２０代の頃のやたら芸人のネタにイチャモンつけていた自分が、いま、仮想後輩となって僕を呪ってるんですよ」と話した。

陣内も納得しながら「すごい分かる。『お前、もっと前、あんなおもろいネタ書いてんから。お前、経験値あんねんから。もっと、おもろいの書けよ』っていう自分おるわけよ」と話し「いや、それこそ、そうやってたら（仮想後輩に）バカリズムが出てくんの。ホンマにバカリズムが出てきて…」と話し、笑わせていた。