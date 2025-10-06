俳優の佐々木希（37）が、広々とした自宅キッチンで晩酌用の料理を作る様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】佐々木希の広々とした自宅（複数カット）

これまでも自身のYouTubeチャンネルで、子どもの本やおもちゃが並ぶ自宅の一室や、普段からよく利用しているという100円ショップで合計88点、9,459円分“爆買い”する様子などを公開してきた佐々木。

広々とした自宅キッチンで晩酌用の料理作り

2025年10月4日の動画では、「よく食べるおつまみを作ろうかなと思ってます。お客様が来た時にちょっと1品出すよって時とか、夜のお酒のアテみたいな感じです」とコメントし、自宅キッチンで晩酌用の料理を作る様子を公開した。

料理の途中で白ワインを楽しむ姿を見せながら、手際よく調理を進め、きのこソテーとにんにくの揚げ蒸しが完成。出来上がった料理に佐々木は「美味しい！もうすべてが…夢が詰まってる」と満足げな様子を見せていた。

佐々木の動画には「綺麗で大きなキッチン」「希さん、本当に料理のセンス抜群ですね。お店出せそう」「キッチン、スタジオみたいに広いし綺麗だし、希ちゃんも可愛すぎる」「お料理上手！羨ましいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）