タレントの小倉優子が5日に自身のアメブロを更新。次男が三男のために作った朝食や、まとめ買いした食材などを公開した。

この日、小倉は「次男が三男のために朝ごはんを作ってくれました」と報告し、調理中の次男の姿を公開。「最近、週末は次男が三男の朝ごはんを作ってくれるのが定番になっています」と明かし「今日はオムライス！」と完成した料理の写真を披露した。

また「長男は5時起きで部活へ！」と長男の様子にも触れ「早起き頑張っていますよね」とつづった。

その後に更新したブログでは「外遊びが気持ちいい」と切り出し「夏は暑い 冬は寒い 春は花粉症なので、秋が1番好きなんです」と告白。「沢山お出かけしたくて わくわくしています」と心境を明かした。

さらに同日「『ミートプラザニシジマ』にお肉を買いに行きました！」と報告し、購入した商品を複数公開。沢山購入し「冷凍しました」と明かしつつ「他には、ミートソースを作り置きしたり 下味を漬けて冷凍しました」と調理の様子も紹介した。

最後に「平日が楽になりそうです」と述べ「今日はタンを焼いて、ネギだれでいただきました〜」と夕食のメニューを報告し、ブログを締めくくった。