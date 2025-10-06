事実上、次の首相となる自民党の新総裁に、高市早苗氏が選ばれました。初の女性の新総裁誕生に石川県内からも、さまざまな反応が聞かれました。

4日。



「高市早苗君をもって、当選者と決しました」



女性初となる首相の誕生へ。

県民は：

「日本で初めての女性の首相だと思いますので、どんな政治をするか楽しみ」

「国民の生活が楽になるように考えてほしいですね」

「地震の能登の支援を、しっかりやってほしいなと思います」

高市氏と小泉氏による決選投票となった今回。



地方票の出方も注目されました。

石川県内の党員・党友票は、高市氏が6000票あまりでトップに。



決選投票の地方票では、石川県連の1票は、高市氏に入りました。



また投票率は69.4パーセントで、前回を4ポイント近く上回りました。



自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「自民党は今、危機的状況であるということ。それを立て直すのには、やっぱりどなたがいいかということでは、やっぱり盛り上がりはあったんだろう。女性の視点で、防災であるとか、具体的な能登の復旧復興に関しては、新しい視点で支援をしてくださるんじゃないかと期待しています」



そして、所信表明で語った防災庁の設置。



その動きが、加速するとみる議員も。

自民党石川県連・福村 章 最高顧問：

「石破さんがおやりになっておったことで、いいことは継承するということで、いくつかありましたが、その一つは防災庁。小松基地の近く、インターもあれば、新幹線も、空港もある。日本海側では最上の条件ですから、拠点は小松空港近くねと。これは徹頭徹尾、陳情をしなければと思っています」

総理大臣指名選挙が行われる臨時国会の召集日は、今月15日を軸に調整が進められています。