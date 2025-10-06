お笑いタレントのキンタロー。が披露したゆうちゃみものまねが話題を呼んでいる。

６日までにインスタグラムで「オールスター感謝祭オープニングとオールスター後夜祭で白ギャルの女王ゆうちゃみさんにキンキン化けました。みんなに、今日は誰なの？え？誰？？ってすごい言われましたあれれ〜？おかしいなぁーそっくりの心意気で立ち振る舞ってたんだけどな」とつづり、「着替えが色々ありゆうちゃみさんとツーショットとるチャンスのがし悔しすぎて合成の許可取して合成させてもらいました ゆうちゃみちゃんありがとう」と明かして、タレント・ゆうちゃみとの合成２ショットやペッパー君のモノマネなどもアップした。

「後夜祭では恐ろしい企画８８人ドッチボールこの世で1番苦手な球技….まさかの優勝しました 奇跡です こんな事もあるんだと…ちょっとドッチが好きになりましたでもこの優勝には守ってくれた（勝手に私が背後にいった）優しい背後背中を貸してくださった実力芸人の方々の存在が本当にありがとうございました 佐々木さん仮屋さん伊織さんありがとうそして本当にごめんなさい」と感謝して文章を締めた。

この投稿には「めっちゃ似てる」「２度見しました」「まんまですやん」「見れば見るほど似てて」「なんでこんなに似るんだろ」などの声が寄せられている。