4日に投開票が行われた自民党の総裁選挙で、高市早苗・前経済安保担当大臣が女性として初めて総裁に選ばれました。



この結果について、県民はどう見ているのでしょうか。



『高市早苗くんをもって当選者と決しました』



自民党の新しいリーダーとなった高市早苗・前経済安保担当大臣。



高市早苗 新総裁

「自民党をもっと気合の入った明るい党にしていく。多くの方の不安を希望に変える党にしていく。私自身もワークライフバランス という言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります。」





女性として初めて新総裁に選ばれた高市さん。この結果に、県民は…。長野市・80歳 女性 無職「なんか働いて、働いて、働いてがすごく多かったけれども、聞いているだけで疲れるところもありますよね。生活が楽になることを祈っておりますけれども、変わるのかしらね。」長野市 53歳 男性 会社員「男性とは違った視点でいろいろ考えてくれるところを期待しています。景気が良くなるように、いろんな政策を考えていただければと思います。」長野市 26歳 女性 会社員「女性の社会進出もありますしそこに対して、どう良くしていってくださるのかなと、期待はありますね。」5人が立候補した今回の自民党総裁選。県関係の国会議員では、衆議院・長野5区の宮下一郎議員、4区の後藤茂之議員、3区が地盤で比例の井出庸生議員の3人が投票しました。1回目、宮下議員は高市さんに。後藤議員は、林・官房長官に、井出議員は小泉・農水大臣に票を投じました。高市さんと小泉さんの上位2人による決選投票では、宮下議員は1回目に続いて高市さんに。後藤議員と井出議員は小泉さんに投票しました。そして、高市さんが「185票」を獲得、小泉さんを29票上回り、新総裁となりました。県内の党員投票では、投票権を持つ党員・党友のうち「9545人」が投票。結果は、高市さんがトップ。2位は林さん、3位は小泉さんという結果でした。高市さんに投票し続けた宮下議員は。宮下一郎・衆院議員（長野5区）【1回目】高市氏【決選】高市氏「地元でも多くの皆さまが高市候補の政策やリーダーシップに期待すると。わが国がさらにパワーアップする、女性の皆さんにも生き生きと活躍いただく、そうした新しい日本をつくるリーダーとしてふさわしいのではないかという思いがしています。」小泉さんに投票した2人も新総裁に期待を寄せています。後藤茂之・衆院議員（長野4区）【1回目】林氏【決選】小泉氏「まずは実質賃金がプラスになること、そして国民の暮らし、物価高の中での国民の暮らしをしっかり守っていくことですし、新総裁と同じ考え方ですのでしっかり取り組むことが必要だと思います。」井出庸生・衆院議員（衆院比例）【1回目】小泉氏【決選】小泉氏「自民党を変えてほしいという期待を受けての今回の選出だと思いますので、国民全体、国家全体に目を向けた政治をやっていくことが必要。」高市新総裁は今年7月、参院選の自民党候補を応援するため長野県に入っていました。高市新総裁「左手に5票、右手に5票！真剣にご支援お声がけ、頼んまっせ！「保守的なスタンスが強い」と言われている高市新総裁…。野党第一党、立憲民主党県連の杉尾秀哉代表は。立憲民主党県連 杉尾秀哉代表「対立と分断をあおるような政治スタイルを修正してもらわなければ、われわれも協力・協調することができませんので。いわゆる裏金議員の登用に踏み切れば、これもわれわれとしては看過できないので、かなり厳しく見ていきたいと思っています。」女性初の「総理大臣」に向けて大きく前進した高市新総裁。その手腕が注目されています。