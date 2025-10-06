佐賀県玄海町の玄海原子力発電所での事故を想定した防災訓練が5日、行われました。訓練では、避難所での生活が長期化した場合の備えについても確認されました。

■福岡県・服部知事（訓練）

「糸島市のUPZ（半径30キロ圏）内の住民の皆さまに対しては、国からの指示を受け、屋内退避を呼びかけています。」



福岡県庁では5日、服部知事が国の関係者や佐賀・長崎の知事とテレビ会議を行い、被害状況を共有する手順を確認しました。

訓練は、佐賀県内で地震が発生し、玄海原発から放射性物質が外部に漏れ出たという想定で行われました。



原発で事故が起きた場合、放射性物質による影響が出る可能性がある30キロ圏に一部が入る糸島市では、住民の避難先として、篠栗町に避難所が設営されました。

■篠栗町・三浦正町長

「女性も使いやすいように、鏡などもついています。」

■服部知事

「確かに。清潔ですね。きれい。」



避難所で快適に過ごせる環境を整えようと、今回初めて、移動式のトイレやキッチンカーを設置する訓練が行われました。

福岡県須恵町でカレー店を営む男性は、2016年の熊本地震などの際、キッチンカーで被災地を訪れ、食事を提供しました。



■九州キッチンカー協会・荒川康広 代表理事

「電気もない、水もない、食べ物もない、皆さんの疲れがピークの時でした。温かいものができないので、温かいカレー、炊きたてのご飯、それだけで喜ばれました。」

キッチンカー事業者で作る協会はことし6月、福岡県と炊き出し支援に関する協定を結んでいて、大規模な災害が発生した際に、温かい食事の提供に協力することになっています。



福岡県の服部知事は「繰り返し訓練を行って備えることが必要だ」と話していました。

もしもの時は

原子力災害が発生した場合に私たちがとるべき行動ですが、まずは「屋内退避」です。自宅や職場、近くの公共施設などに速やかに入ってください。



室内に入ったら、外気が入るのを防ぐためドアや窓はすべて閉め、換気扇やエアコンは止めてください。外にいた人は手と顔をよく洗い、食品は密封容器に入れたりラップをしたりしてください。



放射性物質は、空気中のチリやホコリに付着して体内に入る場合があり、これらを吸い込まないようにすることが重要です。

大きな災害が発生した時には、ウソやデマが拡散される恐れがあります。テレビやラジオ、県の防災アプリ「まもるくん」などで正しい情報を落ち着いて入手し、国や県の指示に従ってください。