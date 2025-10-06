【千葉ロッテ】2026シーズンシート申し込み開始！ 「プレミアム・シート」「サブマリン･シート」「ホームラン・ラグーン」など多種多様な席種を用意！

白熱プレーを見やすい席で！

千葉ロッテマリーンズは10月6日(月)13時00分より2026シーズンシート(年間予約席)のWEB申し込み受付を開始した。

「シーズンシート」はZOZOマリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズ公式戦(オープン戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズを除く)をシーズン通して契約席で観戦できる年間予約席。バックネット裏エリアにはVIP向けのフルクッション仕様の「プレミアム・シート」や、選手のベンチやカメラマン席と同じ並びのグラウンドに位置し、間近でプレーを観戦できる「サブマリン･シート」、外野手と同じ目線で野球を味わえる「ホームラン・ラグーン」など多種多様な席種でラインナップしている。

シーズンシート購入には事前に資料請求が必要となります。2026シーズンシート販売の詳細と購入フローは次の通りです。

2026シーズンシート販売の詳細

【販売スケジュール】

・資料請求受付：現在受付中。

・継続WEB申込受付※座席確保期間：10月6日(月)13時00分～11月20日(木)23時59分まで

・新規WEB申込受付：10月6日(月)13時00分～2026年 2月28日(土)23時59分まで

【契約特典 ※一例】

・クライマックスシリーズ・日本シリーズ優先販売(抽選)

※クライマックスシリーズ・日本シリーズ出場の場合、ZOZOマリンスタジアムで開催分の全試合優先販売(抽選)を実施。

・オリジナル記念品

※シーズンシートオーナーだけが手に入れることができるオリジナル記念品を2種用意。

【キャンペーン※一例】

・シーズンシート新規申込キャンペーン

※2026シーズンシート対象席種の新規申込者に「場内商品券5,000円分(税込)」をプレゼント。

2026シーズンシート購入フロー

① 球団公式サイト2026シーズンシート特設サイトより資料請求申し込み。

② 資料請求後に知らされる申込みサイトURLよりシーズンシート申し込み。



画像提供：千葉ロッテマリーンズ