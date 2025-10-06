アジア株 まちまち、香港は続落 アジア株 まちまち、香港は続落

東京時間17:44現在

香港ハンセン指数 26957.77（-183.15 -0.67%）

中国上海総合指数 3882.78（休場）

台湾加権指数 26761.06（休場）

韓国総合株価指数 3549.21（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 8981.43（-5.94 -0.07%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81779.06（+571.89 +0.70%）



６日のアジア株は、まちまち。米政府機関閉鎖の影響で９月の米雇用統計の発表が見送られており、手掛かり材料に乏しい中、アジア株は市場間でまちまちの動きとなった。中国本土市場、台湾市場、韓国市場は休場。



香港ハンセン指数は続落。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、保険会社の友邦保険控股（ＡＩＡグループ）が買われる一方で、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）、乳製品メーカーの中国蒙牛乳業（チャイナ・モンニウ・デイリー）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。産金会社のノーザンスター・リソーシズ、保険会社のＱＢＥインシュアランス・グループ、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループが買われる一方で、医薬品メーカーのＣＳＬ、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバルが売られた。

