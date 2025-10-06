TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

自民党の高市総裁は、党の選挙対策委員長に古屋・元国家公安委員長を充てる方針を固めました。

古屋氏は、高市氏と考えの近い保守派のベテランで、総裁選での高市氏の陣営で中核的な役割を果たしていました。