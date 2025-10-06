ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】自民・選対委員長に古屋圭司・元国家公安委員長の起用固める 【速報】自民・選対委員長に古屋圭司・元国家公安委員長の起用固める 【速報】自民・選対委員長に古屋圭司・元国家公安委員長の起用固める 2025年10月6日 18時27分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 自民党の高市総裁は、党の選挙対策委員長に古屋・元国家公安委員長を充てる方針を固めました。古屋氏は、高市氏と考えの近い保守派のベテランで、総裁選での高市氏の陣営で中核的な役割を果たしていました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「麻生さんとは貸し借りあった」高市新総裁 逆転勝利のキーマンは麻生最高顧問 1回目の投票では小林氏・茂木氏に協力 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 老後, 大船, リハビリ, 金属加工, 生花, 寺田屋, イベント, 在宅医療, ネジ