¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½¨¥Î»³Éô²°¤Ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î»ÖË¾¼Ô¤¬ÆþÌç¤·¤¿¤³¤È¤¬6Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¶¥É¥í¥º¥Î¥¤¡¦¥¢¥Ê¥È¡¼¥ê¡Ê18¡Ë¤Ï8·î²¼½Ü¤«¤éÉô²°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦½¤´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÍèÇ¯Ãæ¤Î½éÅÚÉ¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¸µÂç´ØÇÄÎÜÅÔ°ÊÍè3¿ÍÌÜ¤ÎÆ±¹ñ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ê¥È¡¼¥ê¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ä½ÀÆ»¤â·Ð¸³¤·¡¢ÁêËÐ¤Ï12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£180¥»¥ó¥Á¡¢124¥¥í¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸µÇÄÎÜÅÔ¤Î¥«¥¤¥É¡¦¥Û¡¼¥Ù¥ë¥½¥ó»á¤Î¾Ò²ð¤ÇÆþÌç¤·¡ÖÂçÁêËÐ¤ÏÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ê¤É¤Î½êºî¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¹¥¤¤ÊÎÏ»Î¤ÏË¾ºÎ¶´Ø¤È°ÂÀÄ¶Ó´Ø¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£