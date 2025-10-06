岐阜県土岐市にある創業117年の山志製陶所。長年、歴代総理大臣の似顔絵入りの湯のみを作ってきました。

【写真を見る】高市新総裁が誕生 “歴代総理の似顔絵湯のみ”デザインはどうなる？｢女性を書くのは初｣ 売り上げにも期待 岐阜･土岐市

新たな自民党総裁が決まる前の10月2日の取材では、デザイン担当の加藤専務は…



(山志製陶所･加藤貴仁専務)

「小泉さんと高市さんが優勢で、林さんが追いかけている状況。国民の人気が高い人で売れ行きが変わってくる。小泉さんになったらうれしい」



投票直前の加藤専務は高市氏と小泉氏、2人のデザイン画を準備して結果を待つと話していました。

歴代総理の似顔絵入り湯のみの売れ行きは…

ダントツ1位は…約30万個

1位：小泉純一郎 約30万個

2位：安倍晋三 約20万個

3位：鳩山由紀夫 約4万個

小泉氏の父、小泉純一郎元総理が在任中の湯のみが、ダントツ1位の約30万個。



加藤専務が息子の小泉氏にあやかりたい気持ちもわかります。しかし、結果は高市氏でした。

高市新総裁の似顔絵は？

(弓削はな記者)

「高市早苗さんが首相になると歴代総理の似顔絵が描かれているこちらの湯のみに新しく加わります」



(加藤専務)

「女性を描くのは初めて。眉毛がくっきりしているのと髪型も印象的だったので、描きやすかった。‟しわ”は描き過ぎないようにした」

今後、正式に高市政権誕生が決まれば、湯のみの販売開始となりますが、期待することは？

「“女性初”で注目されると思う」

(加藤専務)

「人気が高いと湯のみの売り上げにも比例するので、国民の支持を得てもらって、たくさん売りたい」

総裁選前には小泉氏に勝ってほしいと話していた加藤専務ですが、きょうの取材では…



(加藤専務)

「小泉さんも人気あると思っていたけど、高市さんも“女性初”で注目されると思うのであまり心配はしてない」