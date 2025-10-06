【クマ出没】10月6日の目撃情報（6日午後6時30分現在）《新潟》
県は6日、「クマ出没特別警報」を発表しました。県内に特別警報が出されたのは2023年10月以来、2年ぶりです。
ことし県内では、これまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。
6日、警察から午後6時30分までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（発表順）
＜午前の発表＞
■小千谷市 稗生（ひう）
・5日午後11時30分頃と6日午前1時30分頃の2回
・クマが柿の木に登って柿を食べているという住民からの情報
・クマ体長は約1.5メートル
・現場はJR小千谷駅から約100メートルの民家付近
・6日午前5時20分頃
・クマ体長約1メートル
・「目撃者によると島潟の道路から田んぼの方へ向かって行った」
■五泉市愛宕（あたご）
・6日午前7時35分頃
・体長約1メートルのクマ1頭が道路付近を徘徊しているのを目撃
・付近には学校があり、五泉署と五泉市が学校関係者を通じて、児童や生徒に注意呼びかけ
■魚沼市上原（かみはら）
・6日午前10時24分頃
・通報者の自宅から300メートルほど離れたクリの木の付近でクマ2頭がいるのを目撃
・クマの体長は約1メートルと約0.5メートル
＜午後の発表＞
■南魚沼市土樽
・6日午前10時55分頃
・「草むらのクマ1頭がいて北西方向に逃げていった」
・クマの体長は約1.5メートル
・目撃された場所から約80メートルのところにマンションがある
■新発田市小戸
・6日午後1時40分頃
・クマ2頭を目撃
・2頭の体長は約1.5メートルと約1メートル
■湯沢町三国
・6日午後3時54分頃
・湯沢町三国のマンション付近で2頭のクマを目撃
・目撃場所はマンションの直近
・2頭は体長約1メートルと約0.5メートル
■村上市川端
・6日午後5時30分頃
・村上市川端の市道でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1.2メートル
・クマは南東の高根川の方に走っていったと通報あり
・目撃場所は住宅街付近
■湯沢町三俣
・6日午後4時50分頃
・湯沢町三俣で木に登っているクマ1頭を目撃
・体長は約1.2メートル
・クマは木から降りていずれかに立ち去ったと通報
・目撃場所は民家のすぐ近く