県は6日、「クマ出没特別警報」を発表しました。県内に特別警報が出されたのは2023年10月以来、2年ぶりです。



ことし県内では、これまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。



6日、警察から午後6時30分までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（発表順）



＜午前の発表＞

■小千谷市 稗生（ひう）

・5日午後11時30分頃と6日午前1時30分頃の2回

・クマが柿の木に登って柿を食べているという住民からの情報

・クマ体長は約1.5メートル

・現場はJR小千谷駅から約100メートルの民家付近





■新発田市島潟・6日午前5時20分頃・クマ体長約1メートル・「目撃者によると島潟の道路から田んぼの方へ向かって行った」■五泉市愛宕（あたご）・6日午前7時35分頃・体長約1メートルのクマ1頭が道路付近を徘徊しているのを目撃・付近には学校があり、五泉署と五泉市が学校関係者を通じて、児童や生徒に注意呼びかけ■魚沼市上原（かみはら）・6日午前10時24分頃・通報者の自宅から300メートルほど離れたクリの木の付近でクマ2頭がいるのを目撃・クマの体長は約1メートルと約0.5メートル＜午後の発表＞■南魚沼市土樽・6日午前10時55分頃・「草むらのクマ1頭がいて北西方向に逃げていった」・クマの体長は約1.5メートル・目撃された場所から約80メートルのところにマンションがある■新発田市小戸・6日午後1時40分頃・クマ2頭を目撃・2頭の体長は約1.5メートルと約1メートル■湯沢町三国・6日午後3時54分頃・湯沢町三国のマンション付近で2頭のクマを目撃・目撃場所はマンションの直近・2頭は体長約1メートルと約0.5メートル■村上市川端・6日午後5時30分頃・村上市川端の市道でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1.2メートル・クマは南東の高根川の方に走っていったと通報あり・目撃場所は住宅街付近■湯沢町三俣・6日午後4時50分頃・湯沢町三俣で木に登っているクマ1頭を目撃・体長は約1.2メートル・クマは木から降りていずれかに立ち去ったと通報・目撃場所は民家のすぐ近く