ヨシタケシンスケ『お悩み相談 そんなこともアラーナ』（白泉社）が10月3日に発売された。

【写真】「自分のよさ」を知るにはどうすればよいと思いますか？ 著者の回答とは

2013年に初の絵本『りんごかもしれない』（ブロンズ新社）を出版、これまで『りんごかもしれない』他７度にわたりMOE絵本屋さん大賞第１位に輝いたヨシタケシンスケ。『りんごかもしれない』で、第61回産経児童出版文化賞美術賞、『つまんない つまんない』（白泉社）の英語版『The Boring Book』で、2019年ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本賞受賞。2022年4月より開催中の「ヨシタケシンスケ展かもしれない」は全国1６か所で合計100万人を動員している。

本書はヨシタケシンスケのネガティブさを前面に打ち出し、あらゆる人々からのさまざまなお悩みを否定することなく、楽しいあきらめ方、美しい逃げ方を提案する書籍。

「すべてのお悩みに言えることですが、『うまくいくはずだ』という前提をまず疑いましょう」（本書より）

月刊MOEの連載中から「心が少し軽くなった！」「頑張りすぎなくていいんだ！」と感謝の声が多数寄せられたなか、本書で待望の書籍化。自分のよいところよりも悪いところを見てしまったり、夢のない自分に落ち込んだり、年を取るのが怖くなったり……。よくあるお悩みを「まあ、そんなこともあらーなー」と受け入れ方を変えてくれる1冊となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）