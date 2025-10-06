¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÎÊ¸»úÂÎ·Ï83¼ïÎà¤ò²òÀâ¡¡¡ØÀäÌÇ¤·¤½¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ÎÊ¸»ú¡Ù´©¹Ô¤Ø
¡¡¡ØÀäÌÇ¤·¤½¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ÎÊ¸»ú¡Ù¡Ê¥Æ¥£¥à¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹Ãø¡¿¹õÎØÆÆ»ÌÌõ¡¿²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤¬10·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊì¸ì¤È¤¹¤ë¿Í¤ÏÀ¤³¦¤Ë300¿ÍÄø¡Ö¥³¥×¥ÈÊ¸»ú¡×¤È¤Ï
¡¡ËÜ½ñ¤Ï85～90%¤¬¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÎÊ¸»úÂÎ·Ï¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢83¼ïÎà¤ÎÊ¸»úÂÎ·Ï¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½É¤¹Êª¸ì¡¢Îò»Ë¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò³µÀâ¤·¤¿½ñÀÒ¡£
¡¡¤´¤¯¾¯¿ô¤Î½¡ÇÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ß»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸ÅÂå¤ÎÃæÅì¤ÎÀ»¤Ê¤ëÊ¸»ú¤«¤é¡¢21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¸²½ÅªÅÁÅý¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¯¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÊ¸»ú¡£ñÑñÌ¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¾Æ¤°õ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥¹ー¥À¥ó¤ÎÊ¸»ú¤«¤é¡¢½÷ÀÆ±»Î¤ÎÈëÌ©¤Î²ñÏÃ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÊÕ¶¤ÎÊ¸»ú¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸»ú¤¬»ý¤ÄÊ¸²½¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸»ú¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡ÖÌ´¤Ç·¼¼¨¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸»ú¡×¡ÖÅÛÎìËÇ°×¤Î°Å¹æ¤À¤Ã¤¿Ê¸»ú¡×¡ÖÌ±Â²¤ÎÆÈÎ©¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Ê¸»ú¡×¡ÖñÑñÌ¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¾Æ¤°õ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Ê¸»ú¡×¡ÖÂç¹ñ¤ÎÍÞ°µ¤Ç¾ÃÌÇ´íµ¡¤Ë¤¢¤ëÊ¸»ú¡×¡Ö½¡¶µµ·¼°¤Î¤È¤¤À¤±¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÊ¸»ú¡×¡Ö°ìÅÙ¤ÏÃÆ°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤Ê¤¬¤é»ÒÂ¹¤¿¤Á¤¬Éü³è¤µ¤»¤¿Ê¸»ú¡×¡Ö¥·¥ãー¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¸»ú¡×¤Ê¤Éーー¡£
¡¡Ê¸»ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÌ¿¤¬¤±¤Ç¤½¤ÎÊ¸»ú¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿·Ñ¾µ¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
