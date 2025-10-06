『CLASSY.』『VERY』『STORY』3誌がタッグを組む　女性のための「オーダー for Meプロジェクト」

月刊女性誌メディア『CLASSY.』『VERY』『STORY』の3誌が、株式会社オンワードパーソナルスタイルが展開するオーダースーツブランド『KASHIYAMA』とともに、女性のための「オーダー for Meプロジェクト」を始動した。

【写真】コラボレーション企画第1弾『STORY』11月号

『KASHIYAMA』のブランド8周年でもある、この25年秋に始まる本プロジェクト。「最高のオーダースーツをすべての人へ」というコンセプトのもと、光文社の『STORY』『CLASSY.』『VERY』3誌では、各誌がセレクトした生地をベースに、大型コラボレーションを実施。

誌面とウェブコンテンツを通じて、およばれに記念日デート、子供の節目行事や大事なビジネスシーンなど、女性たちが自信を持ちたい1日をきっかけに長く愛せる「自分だけの1着」を体験できる新たな取り組みが展開される。

10月1日発売の『STORY』11月号では、『スカートセットアップで、私を『魅せる』オーダーを！』と題した企画が登場。モデルのクリス・ウェブ佳子が子育てや仕事にプライベートの予定……と忙しい40代女性のために、どんなシーンでも自分を「魅せる」スカートセットアップを『KASHIYAMA』でオーダーした。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）