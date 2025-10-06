ドラマ「40までにしたい10のこと」出演・庄司浩平1st写真集『知らず知らずのうちにここにいて、』3次重版出来

2021年4月に発売された「庄司浩平1st写真集 知らず知らずのうちにここにいて、」（東京ニュース通信社）の3次重版が決定した。

【写真】表紙絵柄が異なるAmazon限定表紙版も増刷

本作はスーパー戦隊シリーズ第44作「魔進戦隊キラメイジャー」で俳優デビュー後、庄司浩平が21歳時に発売された写真集。タイトルの「知らず知らずのうちにここにいて、」は庄司自らが命名した。

大学生として過ごしていた彼がスカウトされ、環境や価値観が大きく変わった当時の心境が素直に表現された1冊。重版するも予約が殺到し、このたび3次重版を決定した。さらに表紙絵柄が異なるAmazon限定表紙版も増刷。 通常版とは異なり、柔らかな光を背にアンニュイな表情を見せるカットが採用されている。

紙面では肉体美を惜しげもなく披露した銭湯での大胆なショットや、繊細かつ無垢な表情をとらえたシチュエーションを収録。昭和歌謡や読書好きを公言していることから、レトロな雰囲気が漂う飲食店や、歴史的書物が壁一面に並ぶミュージアムでも撮影が敢行された。

発売から4年、「仮面ライダーガヴ」(テレビ朝日系）やドラマ「40までにしたい10のこと」(テレ東系）など、俳優として堅実にキャリアを重ねてきた庄司の原点が記録されている1st写真集。10月16日には、庄司が裏表紙を飾る「TVガイドdan vol.57」が発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）