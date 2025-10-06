岸田教団＆THE明星ロケッツ、新曲「レベルを上げて物理で殴る」配信開始
岸田教団＆THE明星ロケッツの新曲「レベルを上げて物理で殴る」が、配信開始となった。TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽興だ。
作詞・作曲は岸田、編曲は岸田教団＆THE明星ロケッツで、アニメの世界観と岸田自身の思想が強く共鳴したことにより、エネルギッシュかつメッセージ性の高い楽曲に仕上がったようだ。
◆ ◆ ◆
この度『野生のラスボスが現れた！』の主題歌を担当させていただいた、岸田教団&THE明星ロケッツの岸田です。実は僕には常日頃考えている、恐らく汎用的にして絶対的、いついかなる時も物事を好転させる魔法の言葉があります。
この作品はそんな僕の抱いている思想ととても近しいところにあり、とてつもない勢いで曲を作りあげることができ、とっても嬉しいです。アニメのタイアップなのですが、作品世界と自分自身の思想が共鳴するというとても珍しい出来事が起きたので、あえてアニメのタイトルではなくその気持ちをそのままタイトルにさせていただきました。それでは聴いてください。
“レベルを上げて物理で殴る”
岸田
◆ ◆ ◆
岸田教団＆THE明星ロケッツ「レベルを上げて物理で殴る」
※TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」オープニングテーマ
作詞：岸田
作曲：岸田
編曲：岸田教団＆THE明星ロケッツ
https://kisidakyodan.lnk.to/butsuri
TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」
2025年10月4日（土）より
TOKYOMX10月4日より毎週土曜22：30〜
BS朝日10月5日より毎週日曜23：00〜
関西テレビ10月5日より毎週日曜26：24〜※初回は24：55〜
ABEMA9⽉27⽇より毎週土曜⽇22：30〜
U-NEXT9⽉27⽇より毎週土曜日22：30〜