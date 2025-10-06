加藤茶＆綾菜夫妻「大人の軽井沢の旅」 愛犬と“家族旅行”満喫「素敵なご夫婦にぴったりな素敵なお宿」「幸せが溢れ出ています」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。夫婦と愛犬で旅行を満喫する写真を公開した。
【写真】「素敵なご夫婦にぴったりな素敵なお宿」加藤茶＆綾菜夫妻の軽井沢旅行ショット ※夫婦2ショットは8枚目
綾菜は「大人の軽井沢の旅 私がお宿をとり車で軽井沢へ カトちゃんも愛犬も喜んでくれました！最高の家族旅行でした 色々書くより写真でお裾分けです」とつづり、ランチを楽しむ様子などをとらえたショットや、夫婦の2ショット写真などをアップした。
この投稿にファンからは「素敵なご夫婦にぴったりな素敵なお宿ですね〜」「素敵ですね〜 幸せが溢れ出ています」「素敵なお宿ですね！ワンちゃんたち可愛い」「カトちゃんカッコイイ 綾菜さんも綺麗で仲睦まじい写真」「カトちゃんも幸せですね お食事も美味しそう」「綾菜さん、日本の宝を守ってくれてありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
