写真◎Ayako Yamamoto

上白石萌音が、歌手デビュー10年目となる2025年10月5日に上白石にとって思い出深いライブ会場・青山月見ル君想フにて、約100人を招いたトーク＆ライブ＜Mone Kamishiraishi Special Live 105＞を開催した。

この会場は上白石にとって初めてライブを行った場所で、初ライブはワンマンでもなくまだデビュー前だったと、満員の会場を見ては感慨深げに語った。そしてそんな会場で披露されたのは、初ライブと同じセットリスト。登場前のBGMも当時と同じにしたという拘りよう。月日を経て改めて披露された楽曲たちは、歌手として努力を重ねてきたことを歌声が証明するようなパフォーマンスを魅せた。

また、ライブ内では10周年に関連する様々な発表が行われた。まず、デビュー作品「chouchou」のアートワークを撮った同じスタジオで、なんと当日撮影してきたばかりという新アーティスト写真が公開。そしてデビュー後、さまざまな縁から歌い繋いでこれたことを表した10周年ロゴ。10周年記念グッズもオンラインで販売スタートした。

さらにデビュー作品と同じく“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というテーマで制作される最新アルバム『texte』が2026年2月にリリースされることも発表された。「chouchou」に収録されている曲の再録音も含め、映像作品のカバーとオリジナルを織り交ぜて収録される。

またライブの開催も発表された。2026年3月21日、3月22日に神戸国際会館こくさいホール、3月29日にパシフィコ横浜国立大ホールにて行われる。詳細は11月上旬に明らかになる予定だ。これから10周年に向けて、いろんな発表がされる予定とのことなので、10周年特設サイトをチェックしながら、今後も楽しみに待っていて欲しい。

◆ ◆ ◆

◾️上白石萌音 コメント

お陰様で、

歌い始めて10年が経ちました。

ひとつひとつのご縁を振り返りながら、

じっくりと感謝をお伝えする1年を。

10周年イヤー、スタートです‼️

上白石萌音

◆ ◆ ◆

◾️最新アルバム『texte』（読み：テキスト）

2026年2月 発売予定

※発売日、収録内容の詳細に関しては11月上旬に発表予定 ◆収録曲

・ 「変わらないもの」 (texte ver.)

・ 「アルデバラン」

・ 「BOTH SIDES NOW」

・ 「時をかける少女」

・ 「AUDITION (THE FOOLS WHO DREAM )」

・ 「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」

他、計8曲収録予定

◾️10周年記念グッズ詳細 10周年の節目に、オンライン販売にて[10周年記念グッズ]の販売が決定致しました。3年日記帳やボールペンをはじめ、永く愛用いただけるラインナップとなっております。このタイミングでしか手に入らない記念グッズをどうぞお求めください。また、オフィシャルファンクラブ『lemonedo』会員様のみがご購入いただける限定アイテムもございます。

購入：https://tookabase.com/shop/kamishiraishimone

◾️ライブ情報 2026年

3月21日（土）、22日（日）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

3月29日（日）神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール ※詳細は11月上旬に発表予定