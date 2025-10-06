声優・茅野愛衣が名古屋のイベント後に飲んだクラフトビールレストラン

本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第39回目の今回は、名古屋メシのお話。クラフトビールのお店へ行っております。

弁当からのクラフトビール

あの暑い日々はどこへやら、すっかり秋めいてきましたね。今回は名古屋の専門学校でのトークショーの後に楽しんだ名古屋メシ（第１弾）をお伝えします。

豪華なお弁当！

まずはスタッフさんが用意してくださった名古屋尽くし弁当から。ご飯が天むすでハッピー！ 過去一でビールが呑みたくなるお弁当かも？（笑）

ビールを呑みに来ました！

トークショーが終わり、お店の予約時間まではまだ時間が……なんて言っていたら、江崎マネ、ちゃんと調べていてくれました！ 明るい時間からビールが楽しめるお店。

「牛すじの自家製ビールどて煮」

「パープルスカイエール」

「牛すじの自家製ビールどて煮」をちびちびつまみながら面白そうなビールをチョイス！ まずはお店のお姉さんオススメの「パープルスカイエール」。スッキリでよき！

茅野さんは右の「ケオンダ」、江崎マネは「マッドヒート」

続いて、私は右の「ケオンダ」、江崎マネは「マッドヒート」を。ケオンダはまさに夏を飲んでるって感じ！ ひと口味見をさせていただいたマッドヒートは思った以上の辛さで、のどがヒリヒリするくらい！ でも、クセになりそう〜。「どて煮に七味をかけてる感覚になります」（江崎）だそうです。た、確かに……！

私は「丹酸」（右）、江崎マネは「ヒステリックIPA」

３杯目。私は「丹酸」（右）、江崎マネは「ヒステリックIPA」を。メニューにある“超酸っぱい”の文字に惹かれて注文！ ミックスジュースのようなフルーティさや甘い香りはそのままに、爽やかな酸味があって……。

お店もいい雰囲気です

今日みたいに暑い日は、外で飲みたい！ なんてやにわにベランダに……（笑）。

いろんなビールを楽しんでいるうちに、そろそろ時間みたいです。次回は料理も一緒に楽しみたい！ とリベンジを誓って次なるお店へ！

花火屋さんで発見したアヒルちゃん

お腹を空かせるために、予約しているお店まで歩いて向かっていると、花火屋さんを発見！ 東京で花火をできるところはなかなかないねと、お風呂に浮かべるアヒルを購入。江粼マネの息子くんへのお土産です。

次回はいよいよ、お目当てのお店です。

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。この秋はアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（岡田ユリコ役）、『永久のユウグレ』（王真樹トワサ役）のほか、映画『鬼滅の刃 無限城編』（胡蝶カナエ役）にも出演中！

