　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 100(　　 100)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 243(　　 243)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 388(　　 388)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 643(　　 643)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 189(　　 189)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1063(　　1063)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1782(　　 636)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 240(　　 214)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5425(　　2575)
　　　　　 　 　11月限　　　　 265(　　　71)
　　　　　 　 　12月限　　　 94182(　 34642)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 706(　　 442)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　96(　　　78)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3682(　　1016)
　　　　　 　 　11月限　　　　 226(　　　88)
　　　　　 　 　12月限　　　 49865(　 22401)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 123(　　 123)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 413(　　 413)
　　　　　 　 　11月限　　　　　43(　　　43)
　　　　　 　 　12月限　　　　3815(　　3815)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 672(　　 672)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　37(　　　37)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 776(　　 776)
　　　　　 　 　11月限　　　　　93(　　　93)
　　　　　 　 　12月限　　　 20177(　 20177)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

