主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 100( 100)
TOPIX先物 12月限 243( 243)
日経225ミニ 12月限 388( 388)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 643( 643)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 189( 189)
TOPIX先物 12月限 22( 22)
日経225ミニ 12月限 1063( 1063)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1782( 636)
3月限 17( 17)
TOPIX先物 12月限 240( 214)
日経225ミニ 10月限 5425( 2575)
11月限 265( 71)
12月限 94182( 34642)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 706( 442)
3月限 96( 78)
日経225ミニ 10月限 3682( 1016)
11月限 226( 88)
12月限 49865( 22401)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 123( 123)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 413( 413)
11月限 43( 43)
12月限 3815( 3815)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 672( 672)
3月限 37( 37)
TOPIX先物 12月限 12( 12)
日経225ミニ 10月限 776( 776)
11月限 93( 93)
12月限 20177( 20177)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 100( 100)
TOPIX先物 12月限 243( 243)
日経225ミニ 12月限 388( 388)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 643( 643)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 189( 189)
TOPIX先物 12月限 22( 22)
日経225ミニ 12月限 1063( 1063)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1782( 636)
3月限 17( 17)
TOPIX先物 12月限 240( 214)
日経225ミニ 10月限 5425( 2575)
11月限 265( 71)
12月限 94182( 34642)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 706( 442)
3月限 96( 78)
日経225ミニ 10月限 3682( 1016)
11月限 226( 88)
12月限 49865( 22401)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 123( 123)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 413( 413)
11月限 43( 43)
12月限 3815( 3815)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 672( 672)
3月限 37( 37)
TOPIX先物 12月限 12( 12)
日経225ミニ 10月限 776( 776)
11月限 93( 93)
12月限 20177( 20177)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース