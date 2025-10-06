　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 14932(　　5016)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2412(　　1780)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8490(　　8446)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4353(　　1610)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 739(　　 709)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 591(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 856(　　 618)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5000(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2281(　　1854)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4991(　　3089)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3783(　　3770)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3822(　　 862)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5120(　　5120)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8361(　　4896)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 137(　　 113)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1614(　　1386)
日経225ミニ　 　10月限　　　 14037(　　5937)
　　　　　 　 　11月限　　　　1189(　　 501)
　　　　　 　 　12月限　　　154154(　 72864)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1564(　　1202)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 171(　　 147)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6673(　　2545)
　　　　　 　 　11月限　　　　1191(　　 689)
　　　　　 　 　12月限　　　 69265(　 36547)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 464(　　 464)
　　　　　 　 　11月限　　　　 137(　　 137)
　　　　　 　 　12月限　　　　6911(　　6911)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1412(　　1412)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 127(　　 127)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1206(　　1206)
　　　　　 　 　11月限　　　　 142(　　 142)
　　　　　 　 　12月限　　　 41999(　 41999)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース