主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14932( 5016)
TOPIX先物 12月限 2412( 1780)
日経225ミニ 12月限 8490( 8446)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4353( 1610)
TOPIX先物 12月限 739( 709)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 591( 0)
TOPIX先物 12月限 856( 618)
日経225ミニ 10月限 5000( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2281( 1854)
TOPIX先物 12月限 4991( 3089)
日経225ミニ 12月限 3783( 3770)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3822( 862)
日経225ミニ 12月限 5120( 5120)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8361( 4896)
3月限 137( 113)
TOPIX先物 12月限 1614( 1386)
日経225ミニ 10月限 14037( 5937)
11月限 1189( 501)
12月限 154154( 72864)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1564( 1202)
3月限 171( 147)
日経225ミニ 10月限 6673( 2545)
11月限 1191( 689)
12月限 69265( 36547)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9( 9)
日経225ミニ 10月限 464( 464)
11月限 137( 137)
12月限 6911( 6911)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1412( 1412)
3月限 127( 127)
日経225ミニ 10月限 1206( 1206)
11月限 142( 142)
12月限 41999( 41999)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
