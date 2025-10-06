YOASOBIが、現在フジテレビで放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」のMVをドラマ第2話放送直後となる10月8日23時15分にYouTubeプレミア公開することを発表した。

◆YOASOBI 動画

新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、10月1日に初回放送をスタート。1984年の渋谷を舞台に描かれる青春群像劇で、脚本・三谷幸喜による半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーとなっている。

主題歌「劇上」は、三谷幸喜が楽曲のために書き下ろした原作短編小説『劇場ものがたり』をもとに制作された。ドラマと真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲とのこと。さらに、YOASOBIにとって初の試みとなるコンポーザー・Ayaseのボーカル参加による、Wボーカル楽曲となっている。

そんな新たな挑戦となる「劇上」のMVは、YOASOBI史上初の本人出演による実写映像で公開される。さらに、ドラマ出演キャストである菅田将暉、二階堂ふみも登場する豪華な映像に仕上がる予定だ。映像監督は、国内外で数々のアーティストのMVを手がける気鋭の映像作家・Pennacky。ドラマと呼応しながら紡がれた楽曲の世界観とメッセージを映像で表現しているという。そして本編公開に先駆けて本日ティザー映像が公開となった。

◆ ◆ ◆

■YOASOBI コメント

この楽曲は、“この世は舞台であり、人は皆それぞれ役を演じている”というシェイクスピアの戯曲にあるセリフへの僕なりのアンサーを込めた楽曲です。Pennacky監督と何度も打ち合わせを重ね、演者を撮る演者、それを撮るカメラマン、のようなメタ的な構造も含め、それぞれがそれぞれの舞台の主役である、と感覚的に感じられる映像表現を目指しました。我々YOASOBIはミュージシャンとして生きる“YOASOBI”を演じ、菅田さんには役者“菅田将暉”を、二階堂さんには役者“二階堂ふみ”を演じていただき、この楽曲の世界観をユニークにシニカルに表現できたと思います。YOASOBIにとって初の本人出演の実写MV、沢山の人の力をお借りして、最高の仕上がりになったなと思っております。ドラマをご覧になっている方にも、いつもYOASOBIを応援してくれている皆にも、MVを通してこの楽曲に込めた想いが届いてくれることを願っています。

◆ ◆ ◆

■菅田将暉 コメント

主題歌が決まり驚き、初実写MVになると聞き驚き、自分が関わることになりとても驚いてます。曲が伝わることはもちろんですが、歌詞がまたとても素敵なので、その哲学の片鱗が、自分が映ることで何か具体的に伝われー！と思い、演じました。宜しくお願いします。

◆ ◆ ◆

■二階堂ふみ コメント

誰しもが自分のステージで演じて生きている、そんなことを感じる楽曲でした！ きらめくYOASOBIの世界に携わることができて、とても光栄です！

◆ ◆ ◆

■「劇上」

2025年10月2日（木）配信リリース

配信URL：https://lnk.to/gekijyo 作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：Ayase、ikura

原作短編小説：『劇場ものがたり』（三谷幸喜 著）

◾️ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』

10月1日（水）スタート 初回30分拡大（22時〜23時24分）

毎週（水）22時〜22時54分 ◆脚本：三谷幸喜

◆主題歌：YOASOBI『劇上』［Echoes / Sony Music Entertainment (Japan) Inc.］

◆音楽：得田真裕 ◆キャスト

菅田将暉 二階堂ふみ 神木隆之介 浜辺美波

戸塚純貴 アンミカ 秋元才加 野添義弘 長野里美 富田望生

西村瑞樹（バイきんぐ） 大水洋介（ラバーガール） 小澤雄太 福井 夏

ひょうろく 松田慎也 佳久 創 佐藤大空

野間口 徹 シルビア・グラブ 菊地凛子 ・ 小池栄子

・ 市原隼人 井上 順 坂東彌十郎 小林 薫 他 ◆プロデュース：金城綾香、野田悠介

◆制作プロデュース」：古郡真也

◆演出：西浦正記

◆制作著作：フジテレビ