　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8579(　　8257)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　68(　　　68)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12542(　 12542)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6973(　　6973)
　　　　　 　 　11月限　　　　 202(　　 202)
　　　　　 　 　12月限　　　140596(　140596)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4092(　　4092)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 102(　　 102)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8216(　　8216)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3077(　　3077)
　　　　　 　 　11月限　　　　 232(　　 232)
　　　　　 　 　12月限　　　 75636(　 75636)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 1(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 377(　　 377)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 790(　　 790)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 267(　　 205)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1132(　　1100)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2080(　　2018)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 624(　　 624)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1518(　　1518)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　12月限　　　　2723(　　2723)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1498(　　1498)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3789(　　3789)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1776(　　1776)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 915(　　 915)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2198(　　2198)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　12月限　　　 17259(　 17259)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 497(　　 496)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 352(　　 352)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 189(　　 189)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 368(　　 368)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　29(　　　29)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 2(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 106(　　 106)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース