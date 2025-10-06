外国証券 先物取引高情報まとめ（10月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8579( 8257)
3月限 68( 68)
TOPIX先物 12月限 12542( 12542)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 10月限 6973( 6973)
11月限 202( 202)
12月限 140596( 140596)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4092( 4092)
3月限 102( 102)
TOPIX先物 12月限 8216( 8216)
日経225ミニ 10月限 3077( 3077)
11月限 232( 232)
12月限 75636( 75636)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 0)
TOPIX先物 12月限 377( 377)
日経225ミニ 12月限 790( 790)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 267( 205)
TOPIX先物 12月限 1132( 1100)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 12月限 2080( 2018)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 624( 624)
TOPIX先物 12月限 1518( 1518)
日経225ミニ 11月限 9( 9)
12月限 2723( 2723)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1498( 1498)
TOPIX先物 12月限 3789( 3789)
日経225ミニ 12月限 1776( 1776)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 915( 915)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 2198( 2198)
日経225ミニ 10月限 42( 42)
12月限 17259( 17259)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 497( 496)
TOPIX先物 12月限 352( 352)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 189( 189)
TOPIX先物 12月限 368( 368)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 29( 29)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2( 0)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 106( 106)
日経225ミニ 10月限 33( 33)
11月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
