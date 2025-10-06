外国証券 先物取引高情報まとめ（10月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 41652( 37666)
3月限 72( 72)
TOPIX先物 12月限 41858( 41109)
日経225ミニ 10月限 56244( 39744)
11月限 849( 849)
12月限 406591( 406591)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 25487( 24500)
3月限 313( 313)
TOPIX先物 12月限 40216( 37423)
日経225ミニ 10月限 27586( 21586)
11月限 783( 783)
12月限 250096( 250096)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3554( 2412)
TOPIX先物 12月限 4388( 3490)
日経225ミニ 10月限 8020( 20)
12月限 12909( 12909)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 10272( 4168)
TOPIX先物 12月限 10765( 7412)
日経225ミニ 10月限 18504( 4)
12月限 3469( 3469)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11261( 6201)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 10071( 8004)
日経225ミニ 10月限 12190( 190)
11月限 17( 17)
12月限 10005( 10005)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4419( 3024)
TOPIX先物 12月限 6483( 5643)
日経225ミニ 12月限 16235( 16235)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6037( 5730)
3月限 42( 42)
TOPIX先物 12月限 11229( 9836)
日経225ミニ 10月限 281( 281)
12月限 62694( 62694)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2910( 1268)
TOPIX先物 12月限 1403( 1228)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 911( 0)
TOPIX先物 12月限 3292( 992)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 0)
3月限 10( 10)
TOPIX先物 12月限 483( 483)
日経225ミニ 10月限 48( 48)
11月限 51( 51)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
