　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 41652(　 37666)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　72(　　　72)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 41858(　 41109)
日経225ミニ　 　10月限　　　 56244(　 39744)
　　　　　 　 　11月限　　　　 849(　　 849)
　　　　　 　 　12月限　　　406591(　406591)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 25487(　 24500)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 313(　　 313)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 40216(　 37423)
日経225ミニ　 　10月限　　　 27586(　 21586)
　　　　　 　 　11月限　　　　 783(　　 783)
　　　　　 　 　12月限　　　250096(　250096)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3554(　　2412)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4388(　　3490)
日経225ミニ　 　10月限　　　　8020(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　 12909(　 12909)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 10272(　　4168)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10765(　　7412)
日経225ミニ　 　10月限　　　 18504(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　　3469(　　3469)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 11261(　　6201)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10071(　　8004)
日経225ミニ　 　10月限　　　 12190(　　 190)
　　　　　 　 　11月限　　　　　17(　　　17)
　　　　　 　 　12月限　　　 10005(　 10005)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4419(　　3024)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6483(　　5643)
日経225ミニ　 　12月限　　　 16235(　 16235)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6037(　　5730)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11229(　　9836)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 281(　　 281)
　　　　　 　 　12月限　　　 62694(　 62694)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2910(　　1268)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1403(　　1228)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 911(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3292(　　 992)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 483(　　 483)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　11月限　　　　　51(　　　51)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

