「日経225オプション」10月限プット手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 195( 195)
BNPパリバ証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
インタラクティブ証券 12( 12)
モルガンMUFG証券 7( 7)
SBI証券 3( 1)
立花証券 1( 1)
◯4万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4412( 2512)
野村証券 708( 708)
三菱UFJ証券 1200( 700)
BNPパリバ証券 921( 421)
ソシエテジェネラル証券 398( 398)
SBI証券 316( 186)
モルガンMUFG証券 130( 130)
松井証券 83( 83)
楽天証券 70( 70)
三菱UFJeスマート 44( 44)
マネックス証券 39( 39)
広田証券 26( 26)
安藤証券 19( 19)
東海東京証券 16( 16)
岩井コスモ証券 14( 14)
JPモルガン証券 410( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
日産証券 5( 5)
立花証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
ゴールドマン証券 2000( 0)
大和証券 100( 0)
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 459( 459)
モルガンMUFG証券 190( 190)
BNPパリバ証券 103( 103)
UBS証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
SBI証券 62( 34)
広田証券 24( 24)
松井証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 14( 14)
楽天証券 9( 9)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 33)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 942( 942)
野村証券 500( 300)
モルガンMUFG証券 230( 230)
ソシエテジェネラル証券 89( 89)
BNPパリバ証券 85( 85)
松井証券 35( 35)
SBI証券 55( 33)
