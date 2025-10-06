　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　39(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
光世証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　 0)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 100(　 100)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 101(　　91)
楽天証券　　　　　　　　　　　　51(　　51)
マネックス証券　　　　　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 174(　 174)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 158(　 128)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 880(　 880)
楽天証券　　　　　　　　　　　 868(　 868)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 512(　 184)
松井証券　　　　　　　　　　　　72(　　72)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　53(　　53)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　44(　　44)
山和証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
インタラクティブ証券　　　　　　 7(　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 157(　 157)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　82(　　82)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　93(　　47)
楽天証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　21(　　21)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　 432(　 432)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 387(　 387)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 174(　 174)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 280(　 146)