「日経225オプション」10月限コール手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
SBI証券 39( 17)
楽天証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 10( 10)
松井証券 6( 6)
光世証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
楽天証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 20( 0)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 100( 100)
SBI証券 101( 91)
楽天証券 51( 51)
マネックス証券 17( 17)
松井証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 10( 10)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 174( 174)
SBI証券 158( 128)
楽天証券 16( 16)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 880( 880)
楽天証券 868( 868)
SBI証券 512( 184)
松井証券 72( 72)
三菱UFJeスマート 53( 53)
BNPパリバ証券 44( 44)
山和証券 20( 20)
インタラクティブ証券 7( 7)
フィリップ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 157( 157)
BNPパリバ証券 82( 82)
SBI証券 93( 47)
楽天証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 25( 25)
松井証券 21( 21)
インタラクティブ証券 5( 5)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
楽天証券 432( 432)
ABNクリアリン証券 387( 387)
BNPパリバ証券 174( 174)
SBI証券 280( 146)
