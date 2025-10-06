「日経225オプション」10月限コール手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 999( 999)
SBI証券 1518( 722)
BNPパリバ証券 242( 242)
広田証券 202( 202)
松井証券 177( 177)
楽天証券 171( 171)
JPモルガン証券 164( 164)
光世証券 43( 43)
フィリップ証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 39( 39)
山和証券 32( 32)
インタラクティブ証券 24( 24)
マネックス証券 8( 8)
立花証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1182( 1182)
SBI証券 1595( 1057)
BNPパリバ証券 492( 492)
楽天証券 78( 78)
松井証券 62( 62)
岩井コスモ証券 24( 24)
シティグループ証券 20( 20)
フィリップ証券 20( 20)
インタラクティブ証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 18( 18)
広田証券 10( 10)
立花証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1473( 1473)
SBI証券 1402( 848)
BNPパリバ証券 560( 560)
広田証券 331( 331)
楽天証券 274( 274)
松井証券 268( 268)
三菱UFJeスマート 116( 116)
山和証券 92( 92)
マネックス証券 69( 69)
フィリップ証券 58( 58)
インタラクティブ証券 31( 31)
岩井コスモ証券 18( 18)
UBS証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
立花証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1031( 1031)
BNPパリバ証券 384( 384)
SBI証券 736( 374)
広田証券 145( 145)
楽天証券 89( 89)
松井証券 79( 79)
マネックス証券 71( 71)
三菱UFJeスマート 67( 67)
フィリップ証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 999( 999)
SBI証券 1518( 722)
BNPパリバ証券 242( 242)
広田証券 202( 202)
松井証券 177( 177)
楽天証券 171( 171)
JPモルガン証券 164( 164)
光世証券 43( 43)
フィリップ証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 39( 39)
山和証券 32( 32)
インタラクティブ証券 24( 24)
マネックス証券 8( 8)
立花証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1182( 1182)
SBI証券 1595( 1057)
BNPパリバ証券 492( 492)
楽天証券 78( 78)
松井証券 62( 62)
岩井コスモ証券 24( 24)
シティグループ証券 20( 20)
フィリップ証券 20( 20)
インタラクティブ証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 18( 18)
広田証券 10( 10)
立花証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1473( 1473)
SBI証券 1402( 848)
BNPパリバ証券 560( 560)
広田証券 331( 331)
楽天証券 274( 274)
松井証券 268( 268)
三菱UFJeスマート 116( 116)
山和証券 92( 92)
マネックス証券 69( 69)
フィリップ証券 58( 58)
インタラクティブ証券 31( 31)
岩井コスモ証券 18( 18)
UBS証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
立花証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1031( 1031)
BNPパリバ証券 384( 384)
SBI証券 736( 374)
広田証券 145( 145)
楽天証券 89( 89)
松井証券 79( 79)
マネックス証券 71( 71)
三菱UFJeスマート 67( 67)
フィリップ証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)