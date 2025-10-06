　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 999(　 999)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1518(　 722)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 242(　 242)
広田証券　　　　　　　　　　　 202(　 202)
松井証券　　　　　　　　　　　 177(　 177)
楽天証券　　　　　　　　　　　 171(　 171)
JPモルガン証券　　　　　　　　 164(　 164)
光世証券　　　　　　　　　　　　43(　　43)
フィリップ証券　　　　　　　　　40(　　40)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　39(　　39)
山和証券　　　　　　　　　　　　32(　　32)
インタラクティブ証券　　　　　　24(　　24)
マネックス証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
立花証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
シティグループ証券　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1182(　1182)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1595(　1057)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 492(　 492)
楽天証券　　　　　　　　　　　　78(　　78)
松井証券　　　　　　　　　　　　62(　　62)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　24(　　24)
シティグループ証券　　　　　　　20(　　20)
フィリップ証券　　　　　　　　　20(　　20)
インタラクティブ証券　　　　　　20(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　18(　　18)
広田証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
立花証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1473(　1473)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1402(　 848)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 560(　 560)
広田証券　　　　　　　　　　　 331(　 331)
楽天証券　　　　　　　　　　　 274(　 274)
松井証券　　　　　　　　　　　 268(　 268)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 116(　 116)
山和証券　　　　　　　　　　　　92(　　92)
マネックス証券　　　　　　　　　69(　　69)
フィリップ証券　　　　　　　　　58(　　58)
インタラクティブ証券　　　　　　31(　　31)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　18(　　18)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　 2(　　 2)
立花証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1031(　1031)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 384(　 384)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 736(　 374)
広田証券　　　　　　　　　　　 145(　 145)
楽天証券　　　　　　　　　　　　89(　　89)
松井証券　　　　　　　　　　　　79(　　79)
マネックス証券　　　　　　　　　71(　　71)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　67(　　67)
フィリップ証券　　　　　　　　　55(　　55)
ソシエテジェネラル証券　　　　　24(　　24)