日向坂46森本茉莉、ノースリーブドレスで美肌披露「美しい」「すごく似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】日向坂46の森本茉莉が、10月5日に自身のInstagramを更新。ノースリーブドレス姿が反響を呼んでいる。
【写真】日向坂46メンバー、ノースリーブドレス姿で美肌披露
森本は「曇天バリ旅行」とつづり、バリ島での写真を投稿。写真には森本がノースリーブの赤いロングドレス姿で、スッと伸びた色白な腕をカメラに向けて笑顔を見せる様子や、ハート型のフレームの中で顎に手を添えるポーズをしている姿が映っている。
この投稿には「このドレスがすごく似合ってる」「可愛いし美しい」「きれいな腕憧れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
