BOYNEXTDOORが、第597回「THE FIRST TAKE」に再登場することを発表した。

◆BOYNEXTDOOR 動画

今回は、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」を披露。本楽曲は、ユニークで力強いリズムとエネルギッシュなバンドサウンド、そして恋人同士のリアルな感情を繊細に描いたラブソングになっているという。Billboard JAPANの総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で首位に輝き、MVでは俳優・板垣李光人が出演している。

◆ ◆ ◆

◾️メンバーコメント

「Count To Love」は愛のために探し求める姿が本当に可愛らしい曲です。僕たちはMVの中で恋愛リアリティ番組のMCになって、たくさんの面白くて可愛らしい愛の状況にリアクションしましたが、この曲を聴いていただければ、おそらくより多くの方々が共感できるような恋愛中の様々な状況が思い浮ぶのではないかと思います。

◆ ◆ ◆

BOYNEXTDOORのパフォーマンスではいつもハンドマイクを使うため、コンデンサーマイクを使ったパフォーマンスを見ることができるのは「THE FIRST TAKE」のみとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️5th EP『The Action』

韓国発売日：2025年10月20日（月）

日本発売日：2025年10月21日（火）※日本お届け日

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 ◆形態・販売価格

『The Action』

全3形態 (Play / Loading / Pause ver.)

3,080円（税込） 『The Action (Frame ver.)』

全6形態

2,200円（税込） 『The Action (Weverse Albums ver.)』

全1形態

1,760円（税込） ◆商品内容

『The Action』

PHOTO BOOK：W296 x H202（96ページ）※各形態別

CD-R：W120 x H120 ※各形態別

HOTO CARD：W55 x H85 ※各形態別 (6種のうちランダム1種)

PHOTO PRINT：W100 x H140 ※Play ver. のみ (6種のうちランダム1種)

FILM ROLL：W190 x H35 ※Loading ver. のみ (6種のうちランダム1種)

SCANNED PAPER：W148 x H210 ※Pause ver. のみ (6種のうちランダム1種)

STICKER ※全形態共通 (10種のうちランダム3種)

POP-UP CARD：W140 x H100 ※全形態共通

TABLOID POSTER：W245×H350 ※全形態共通 (6種のうちランダム1種)、折り畳んだ状態で商品と同梱いたします。 『The Action (Frame ver.)』

SLEEVE：W173.5 x H107

BOX：W172.5 x H104(6種のうちランダム1種)

BOX STAND：W88 x H88

CD ENVELOPE：W85 x H85

MINI CD-R：W80 x H80(6種のうちランダム1種)

PHOTOCARD：W55 x H85(6種のうちランダム1種)

ACCORDION BOOK：W85 x H154(6種のうちランダム1種) 『The Action (Weverse Albums ver.)』

PACKAGE：W90 x H120

PHOTOCARD：W55 x H85(6種のうちランダム1種)

STAFF PASS：W55 x H85(6種セット)

BOARDING PASS (QR CARD)：W110 x H50(6種のうちランダム1種)

※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ◆予約販売サイト

・BOYNEXTDOOR Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/8wa0co29

・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/sPMXDsdJ

・HMV：https://www.hmv.co.jp/news/article/250918162/

・タワーレコード：https://tower.jp/article/feature_item/2025/09/23/1001

・Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FRLJGG6W|B0FRLV7MF6

・楽天ブックス：https://r10.to/hFQQPa