仕事の有無に関わらず、誰でも子どもを保育園などに預けられる「こども誰でも通園制度」が、6日から鹿児島市で始まりました。市役所の窓口には、早速利用を希望する人が、申請に訪れました。



「こども誰でも通園制度」は、仕事の有無に関わらず、生後6ヶ月から2歳までの子どもを、ひと月10時間まで保育園などに預けられる制度です。



2026年度から全国で本格スタートするのを前に鹿児島市では、6日から利用を希望する人の申請の受け付けが始まりました。





（申請に訪れた親）「家に引きこもりがちで、なかなか外に出る機会がない。同じ月齢の子どもとなかなか遊べないのでいいきっかけになる」（申請に訪れた親）「自宅近辺で利用できる保育所が増えればいい」子どもを預けられるのは、市内6つの区域の11事業所で利用者は、登録後希望する事業所と面談した上で利用を始めることになります。（鹿児島市保育幼稚園課・山之内 匡洋 課長）「5家庭ではできない同年代の子どもとのかかわりや、保育士とのかかわり、そういった経験を通じて子育てを応援する。保護者にとっても子育てについて、保育士に相談をできて子育ての不安や疑問を解消していく」料金は、1時間300円程度で、事業所の一覧は市のホームページで確認出来ます。