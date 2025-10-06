「本当に申し訳ございませんでした」涙浮かべ深々と頭下げ謝罪　「Aぇ! group」草間リチャード敬太さん釈放　

6日午後2時過ぎ、黒のスーツ姿で警視庁三田警察署から釈放された「Aぇ！group」の草間リチャード敬太さん（29）。

声を震わせながら、「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪の言葉を口にし、約10秒にわたり深々と頭を下げました。

報道陣からファンに対してコメントを求められると、抑えていた感情があふれてしまったのか涙を流しながら、「本当に申し訳ございませんでした」と再び頭を下げました。

草間さんは4日午前5時半過ぎ、東京・新宿区のビルの出入り口近くで下半身を露出した公然わいせつの疑いの疑いで逮捕されました。

草間さんの様子を目撃した人から110番通報があり、駆け付けた警察官が身柄を確保。

草間さんは当時、酒を飲んで酔っていたとみられています。

人気アイドルグループ「Aぇ！group」のメンバーとしてCDデビューしてから約1年半。

歌手や俳優として第一線で活躍している最中に起きた事件。

所属事務所は4日にコメントを出し、「社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と芸能活動休止を発表。

衝撃が走った逮捕から2日。

警視庁は6日朝、草間さんの身柄を検察庁に送り、検察が勾留請求しなかったことから釈放されたといいます。

今後は在宅のまま捜査が続けられるということです。