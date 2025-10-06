¡Úµð¿Í¡ÛÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿½Å¿®¿µÇ·²ð¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÃ¶¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é£¶Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿½Å¿®¿µÇ·²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ä¥Ê¥¤¥ó¤é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£
¡¡½ÓÂ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î½Å¿®¤Ï¡¢ÄÌ»»£µ£¸£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£·£°ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£ÂåÁö¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï·ã¸º¡£¼«¸ÊºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë£±£°»î¹ç¤Î°ì·³½Ð¾ì¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µð¿Í¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡¦£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î½Å¿®¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¡£¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤é¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ£´£³¤Ï¡Öº£Ç¯£±Ç¯´Ö¡¢°ì·³¤Ç£±¥ö·î¤°¤é¤¤ÂÓÆ±¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤óÆó·³¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿»þ¤ËÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ïà¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹á¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é£±Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È²á¤´¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¡Ø¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤º¤Ã¤È¡£¤À¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀè¤Û¤ÉÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À¼ê¸µ¤Ë²¿¤âÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£°ìÃ¶¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤¹¤°¤Ë¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£