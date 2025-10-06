村上佳菜子、抜群スタイル全開 “顔出し”イケメン夫とのベトナム満喫ショットに反響
プロフィギュアスケーターでタレント・村上佳菜子が6日までにインスタグラムを更新。ベトナムでの姿を投稿した。
【写真】村上佳菜子、水着姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」 イケメン夫の姿も（8枚）
昨年1月21日には、一般男性との結婚を報告した村上。SNSでは仲睦まじい夫婦ショットも度々公開し、注目を集めている。
先日は「急にスケジュールが空いたから気分転換で 弾丸ベトナム旅行へ行ってきた！ 凄い勢いで行く事を決めたから、もちろん 誰もスケジュール合わずで、初の外国ひとり旅」と、ベトナムでのショットを複数枚披露。水着姿も収め、話題を呼んだ。
今回は「夏終わらないですぎ」と、夫とベトナムを満喫する様子を公開。美スタイル際立つノースリーブ姿などを見せ、ファンからは「可愛すぎ」「とても似合ってます」などの声が集まった。
引用：「村上佳菜子」インスタグラム（@kanako_m_official）
