奥平大兼「普段は見せない姿を撮っていただきました」 初のオフィシャルカレンダー、12.15発売
俳優・奥平大兼の初となるオフィシャルカレンダー「奥平大兼オフィシャルカレンダー2026」が、SDPより12月15日に発売されることが決定し、コメントが到着。本作より通常版＆限定版表紙の2種、特典カット4種を一挙解禁された。
【写真】限定版表紙はシックなスーツを身にまとい、物思いにふける横顔が印象的なカット
奥平は、2020年公開の映画『MOTHER マザー』で圧巻の演技を披露し鮮烈なデビュー。同作で「第44回日本アカデミー賞」新人俳優賞、「第63回ブルーリボン賞」新人賞、「第94回キネマ旬報ベスト・テン」新人男優賞など多くの映画新人賞を受賞した。
2023年には、初主演作『君は放課後インソムニア』をはじめ、『ヴィレッジ』『あつい胸さわぎ』『映画ネメシス黄金螺旋の謎』の4作品で「第15回TAMA映画賞」最優秀新進男優賞を受賞。そのほかにも、映画『マイスモールランド』『赤羽骨子のボディガード』『Cloud クラウド』『か「」く「」し「」ご「」と「』、日本テレビ『最高の教師1年後、私は生徒に■された』、TBS日曜劇場『御上先生』など数々の話題作に立て続けに出演している。
そんな彼の初となるカレンダー「奥平大兼オフィシャルカレンダー2026」が発売決定。
本作は、普段の「役者」として役を演じる姿では見られない、“素顔の奥平大兼”をテーマに制作。ごはんを頬張る無邪気な笑顔や、古着を選ぶリラックスした姿、お祭りを楽しむ表情など、自然体な姿を収録。日常の特別な一瞬を切り取り、まるで奥平と一緒に時間を過ごしているかのような、親近感を味わえるカレンダーとなっている。
街の風景になじむナチュラルな姿から、思わずドキッとするような、クールで大人びた姿を切り取ったビジュアルも収められており、一人の青年としての“奥平大兼の今”をリアルに感じ取れる。
奥平は「この度、私のカレンダーを作っていただけることになりました。自分のカレンダーなんて想像もしていなかったので、ちゃんと形になると思いませんでした。せっかくなので、自分らしいカレンダーを作れたらいいなと思い、普段は見せない姿を撮っていただきました。僕の大好きな人たちに協力してもらい作ったものなのでぜひご覧ください」とコメントを寄せた。
解禁された通常版表紙は、電車の車窓越しに奥平と目が合う、どこかドラマチックなシチュエーションのカット。限定版表紙はシックなスーツを身にまとい、物思いにふける横顔が印象的なカットと、どちらも異なる魅力を堪能できるカットが採用されている。
さらに特典のオリジナルアートステッカーは、思わず集めたくなるような絵柄4種。それぞれ奥平の魅力が詰まった特典となっている。
そして11月24日にHMV＆BOOKS SHIBUYAにて発売記念イベントの開催も決定。本作に関する詳細は特設ページにて。
「奥平大兼オフィシャルカレンダー2026」は、SDPより12月15日発売。価格2750円（税込）。
