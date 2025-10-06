¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦¥Î¥Ã¥Á¡¢°¦¼Ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥´¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Î¥Î¥Ã¥Á¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦¥Î¥Ã¥Á¡¢°¦¼Ö¤Î¿ô¡¹¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡¡¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢SNS¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ã¥Á¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ç¥«¥¤¥Ð¥¤¥¯¡¡¼ÖÂÎ½ÅÎÌ440Ô¡¡ÇÓµ¤ÎÌ1450cc¡¡Âç·¿ÆóÎØ¡¡¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥È¥½¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¼Ö¸¡¤â¹ç³Ê¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥«¥¹¥¿¥à¡¡¤³¤ì¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡¡°ÂÁ´±¿Å¾¡¡°ÂÁ´Âè°ì¡¡NO¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¡Æ°²è»£±Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¡¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥´¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Î¥Ã¥Á¡×¥Ö¥í¥°¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@notch_dangerous¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦¥Î¥Ã¥Á¡¢°¦¼Ö¤Î¿ô¡¹¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡¡¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢SNS¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ã¥Á¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ç¥«¥¤¥Ð¥¤¥¯¡¡¼ÖÂÎ½ÅÎÌ440Ô¡¡ÇÓµ¤ÎÌ1450cc¡¡Âç·¿ÆóÎØ¡¡¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥È¥½¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¼Ö¸¡¤â¹ç³Ê¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥«¥¹¥¿¥à¡¡¤³¤ì¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡¡°ÂÁ´±¿Å¾¡¡°ÂÁ´Âè°ì¡¡NO¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¡Æ°²è»£±Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¡¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥´¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Î¥Ã¥Á¡×¥Ö¥í¥°¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@notch_dangerous¡Ë