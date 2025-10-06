ショーン・コムズに4年2ヵ月の実刑判決
性的人身売買などで逮捕され、売春に関与した罪で有罪となったショーン・コムズに、禁錮4年2ヵ月の判決が言い渡された。コムズは直ちに控訴するものとみられる。
Varietyによると、連邦検察の求刑11年に対し、ニューヨークの連邦地裁は現地時間10月3日、懲役50ヵ月と罰金50万ドル、保護観察5年間の判決が言い渡されたそう。コムズは昨年9月に逮捕されて以来、12カ月にわたって拘留されていたが、これも刑期に含まれるようだ。
「フリークオフ」と呼ばれるドラッグ漬けのセックスパーティーを主催したとして訴追されていたコムズ。今年5月から、8週にわたって行われた裁判では、元恋人キャシーや、彼女の友人ケリー・モーガン、コムズの元個人秘書デヴィッド・ジェームズ、歌手のドーン・リチャード、コムズに雇われた男性セックスワーカーらが出廷し、コムズによる暴力を証言した。
コムズはこれらの訴えを全て否定していたが、7月2日に結審し、売春に関与した罪2件で有罪、より刑罰の重い性的人身売買や組織犯罪の罪については無罪の判決が下されていた。
